"Marcou muito a minha vida, foi parte de toda a minha adolescência": conheça a história de gaúcha amiga de Shakira 

As duas ficaram amigas entre idas e vindas de shows. Andressa Martins / Arquivo Pessoal

A pop star colombiana Shakira visitou sete municípios do Rio Grande do Sul no ano de 1997. A presença da cantora no Estado foi marcante para muitos gaúchos, que puderam assistir aos shows da turnê Pies Descalzos. Em especial, para a CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, Andressa Martins, que, além de ouvir suas músicas preferidas ao vivo, fez amizade com a cantora favorita.

— A gente criou um vínculo. É um negócio que realmente marcou muito a minha vida, foi parte de toda a minha adolescência. Eu vivi vários momentos legais com a Shakira. Não é só porque gosto da música dela, mas é porque eu lembro de fases da minha vida em que ela estava ali — conta a gaúcha.

Andressa e Shakira se conheceram em uma sala VIP do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na primeira vez que a cantora veio para o Rio Grande do Sul em 1997. O dono da produtora responsável pelos shows acompanhava a cantora e os dois convidaram a jovem fã, na época com 14 anos, para ir ao último show da temporada, em Curitiba, no Paraná.

De carro, em uma viagem de quase 10 horas, o pai de Andressa levou ela e mais duas amigas para aproveitar o show. Quando chegaram, Shakira, com então 20 anos, já aguardava as convidadas. A gaúcha e a colombiana trocaram telefones e endereços e, depois disso, começaram a se corresponder. Em sua casa, guarda até hoje cartas, fotos e cartões que a colombiana enviou em ocasiões especiais.

— Ela me mandava cartão de Natal escrito à mão. E é legal de ver a evolução, porque a gente entendeu que ela estava ficando mais famosa a primeira vez que a gente recebeu um cartão timbrado. A gente falou: "Olha, ela não está mais tendo tempo para mandar um cartão de Natal" — relembra.

Depois, quando a pop star voltou ao Rio Grande do Sul, em setembro de 1997, o vínculo já estava fortalecido e, mais uma vez, Andressa viu a artista preferida — e amiga — cantar ao vivo. Em outras visitas da cantora ao Brasil, a gaúcha estava sempre presente.

Story que Andressa compartilhou, via Instagram, no aniversário da Shakira, que mostra cartão e CDs assinados pela cantora. Andressa Martins / Arquivo Pessoal

Amizade de 28 anos

Mesmo com a fama cada vez maior de Shakira, a amizade das duas persistiu. Ao longo dos anos, continuaram se comunicando e se encontrando da forma que fosse possível, entre idas e vindas de shows, ensaios e outros compromissos profissionais e familiares. Andressa lembra de vários momentos em que a cantora fez questão de tê-la ao lado:

— O Rock in Rio foi um momento que me marcou muito. Eu falei para ela, no final do festival, que ela cantou Estoy Aquí, que aquilo marcou a minha vida. E um mês depois ela foi homenageada do ano no Grammy Latino. Eu fui nesse jantar, um dia antes do Grammy, em que os artistas cantam as músicas da pessoa homenageada. Eu estava lá com ela e com os pais dela. E na hora que cantaram Estoy Aquí, eu lembro que ela se virou e a gente se abraçou. Aquele foi o meu momento de pensar que venci na vida, porque ela lembrou do que eu falei — relata, sorridente.

A especialista em Marketing Digital afirma que o dia em que a Shakira conheceu a filha dela também foi marcante. Para ela, fortaleceu o sentimento de que a amizade entre as duas marca outras gerações, uma vez que os pais da cantora também são amigos dos pais da gaúcha.

Encontros continuam tendo a mesma energia. Andressa Martins / Arquivo Pessoal / Arte GZH / Agência RBS

— Ela ainda sabe quem sou e eu ainda tenho esses acessos. Mas eu vejo que, cada vez mais, ela está chegando a um nível bem grande da carreira dela. E isso é muito legal. Eu fico feliz porque ela merece, é uma pessoa diferenciada. Comigo, ela é a mesma que conheci há 28 anos. Quando a gente se vê, tem o mesmo carinho, mesma troca, mesma conversa — avalia Andresa.

A vida em Miami

Moradora de Miami, nos Estados Unidos, a CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado conta que, desde que Shakira se mudou para a cidade da Flórida, quando se separou do jogador de futebol Gérard Piqué, as duas já se viram algumas vezes. O último encontro foi há quase quatro meses. Agora, o foco da cantora é a preparação para os shows da nova turnê Las Mujeres Ya No Lloram.