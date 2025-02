Shakira recebe alta hospitalar após internação de urgência e cancelamento de show em Lima, no Peru

Cantora está em turnê mundial com seu 12º álbum, intitulado Las Mujeres Ya no Lloran. CRISTINA QUICLER / AFP

Internada com urgência no domingo (16) com dores abdominais, a cantora colombiana Shakira recebeu alta médica durante a noite, quando subiria ao palco do Estádio Nacional, em Lima, no Peru — apresentação que precisou cancelar. A informação foi divulgada por veículos de imprensa peruanos nesta segunda-feira (17).

"Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Eu os amo do fundo do coração", escreveu Shakira, no domingo, em suas redes sociais.

Shakira tem outra apresentação agendada para o Estádio Nacional na noite desta segunda, com ingressos esgotados. Sem mencionar o estado de saúde atual da cantora, a Masterlive, empresa encarregada dos shows da artista em Lima, informou que está "em coordenação" com a equipe de Shakira para confirmar a realização do espetáculo.

A AFP entrou em contato com a clínica e o hotel onde Shakira está hospedada, mas ambos se negaram a dar informações sobre a cantora. Pelas redes sociais, a estrela havia informado, na véspera, que precisou ir "à emergência com um quadro abdominal".

Passagem pelo Brasil

Shakira chegou a Lima no sábado, após passar pelo Brasil, onde iniciou, no Rio de Janeiro, sua primeira turnê em sete anos. Com uma apresentação eletrizante, apresentou o show Las Mujeres Ya no Lloran no Estádio Nilton Santos, com músicas do álbum homônimo e clássicos amados pelo público.

O Peru é a segunda escala da turnê, que leva o título do álbum lançado em 2024. O material inclui colaborações com artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna e Cardi B.

A turnê de Shakira ainda tem previstos shows em países como Colômbia, Chile, Argentina e México. Depois, ela seguirá para Estados Unidos e Canadá, totalizando quase 50 apresentações.