O lendário produtor Quincy Jones, que morreu no domingo (3), aos 91 anos, é lembrado por lançar a carreira solo de Michael Jackson e pelo trabalho com outros ícones da música como Frank Sinatra, Aretha Franklin e Céline Dion. Outro grande marco de sua carreira foi a gravação histórica do hit We Are The World, em 1985, quando Jones ficou responsável por comandar um time de estrelas pop para arrecadar fundos para a África.