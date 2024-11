O renomado produtor musical Quincy Jones faleceu aos 91 anos no domingo (3). Nome à frente de discos de sucesso como Off the Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987), de Michael Jackson, ele também foi responsável por incentivar o ator Will Smith no início de sua carreira: foi Jones quem convenceu Smith a fazer teste para o papel principal de Um Maluco No Pedaço.