Acompanhado do pai

Corpo de Liam Payne é transferido de Buenos Aires para Londres

Ex-integrante do One Direction morreu no dia 16 de outubro. Voo partiu no início da tarde desta quarta-feira (6) do aeroporto de Ezeiza, na capital argentina

06/11/2024 - 17h32min Atualizada em 06/11/2024 - 19h29min Compartilhar Compartilhar