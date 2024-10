O Ministério Público da Argentina informou nesta terça-feira (22) que se reuniu com o pai de Liam Payne, morto na última quarta (16) em Buenos Aires. No encontro, o promotor responsável pelo caso, Andrés Madrea, afirmou a Geoff Payne que os exames toxicológicos do corpo do cantor ainda não foram divulgados, horas após o TMZ publicar resultados preliminares.