Uma banda de heavy metal gaúcha teve a honra de tocar com Paul Di'Anno em algumas turnês pelo Brasil. A Scelerata, de Porto Alegre, foi selecionada pela produção do ex-vocalista do Iron Maiden — cuja morte, aos 66 anos, foi anunciada nesta segunda-feira (21) — para acompanhá-lo durante alguns shows entre 2009 e 2014, inclusive pelo interior do Rio Grande do Sul.