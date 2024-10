Nos dias 10 e 11 de julho de 2009, Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden que teve a morte confirmada nesta segunda-feira (21), esteve na região norte do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Passo Fundo e Frederico Westphalen. Naquela ocasião, o inglês faria uma extensa turnê pelo Brasil, com 10 shows confirmados para o mês de julho, inclusive em Porto Alegre.