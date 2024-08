Embaixador do RS Notícia

Tributo a Luiz Carlos Borges reúne amigos e sucessos do gaiteiro que dialogou com diferentes gêneros

Show em Porto Alegre contará com Vinícius Brum, Loma Pereira, Shana Müller, Érlon Péricles e Ângelo Franco, além do instrumental formado por oito músicos. Apresentação ocorre nesta quinta-feira, no Teatro do Bourbon Country

06/08/2024 - 12h55min Atualizada em 07/08/2024 - 04h28min