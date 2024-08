Apesar do inverno que parece ter voltado com tudo ao Rio Grande do Sul, os próximos dias serão de sol entre músicas em São Francisco de Paula, na região serrana do Estado. Isso porque desta sexta (2) até segunda (5) a cidade recebe a terceira edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha, cuja programação, que é inteiramente gratuita, dedica-se a celebrar o gênero musical genuinamente brasileiro — e gaúcho.