Artistas nacionais se reunirão no Rio de Janeiro para um show que arrecadará fundos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Paula Toller, Ney Matogrosso, Rogério Flausino, Barão Vermelho e Kleiton e Kledir são alguns dos nomes que integram a programação do festival beneficente Somos Todos Rio Grande do Sul.