Só se enxerga a ponta da lona azul do Circo Bonaldo D'Italia, um dos circos mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O restante da estrutura, assim como os trailers, estão embaixo da água que afundou sonhos e lares no bairro Mathias Velho, em Canoas, um dos locais mais afetados pelas enchentes e justamente onde a família Bonaldo havia se instalado para uma temporada de apresentações.