Marcos Mion viajou até o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14) para visitar as vítimas das enchentes. O apresentador conheceu um dos abrigos de Porto Alegre, coordenado pelo coletivo Colo de Mãe, que está auxiliando famílias com crianças e jovens neurodiversos, o que inclui pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).