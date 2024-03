Shakira se pronunciou sobre a teoria da web de que teria descoberto a traição do ex-marido, o espanhol Gerard Piqué, por conta de um pote de geleia de morango. Ao The Sunday Times, a cantora foi breve e disse que "não era verdade". Os fãs reagiram nas redes sociais, afirmando não acreditar na colombiana. Segundo eles, a fake news seria mais interessante. No entanto, ela não mencionou como descobriu.