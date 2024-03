Está em cartaz em dois cinemas de Porto Alegre — o Espaço Bourbon Country, com sessão às 20h30min, e a Sala Paulo Amorim, às 18h30min — um filme turco que virou sensação entre colegas de crítica. É Ervas Secas (Kuru Otlar Üstüne, 2023), do diretor Nuri Bilge Ceylan, que tem três horas e 17 minutos de duração e valeu a Merve Dizdar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.