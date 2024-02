A estrutura do Planeta Atlântida está pronta para a 27ª edição da maior festa musical do verão no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (1º), véspera do início do festival, GZH acompanhou os últimos ajustes na estrutura montada na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá. A edição 2024 será realizada na sexta (2) e sábado (3), com abertura dos portões às 15h nos dois dias.