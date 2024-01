Além de muita diversidade musical, o Planeta Atlântida 2024 contará com grandes marcas e parceiros. Renner, Ulbra, Banrisul, Coca-Cola e Budweiser assinam como patrocinadores master da 27ª edição do festival, que será realizada na Saba, em Atlântida, nesta sexta (2) e no sábado (3).