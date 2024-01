O Rock in Rio 2024 anunciou nesta terça-feira (23) as datas dos shows dos headliners Ed Sheeran e Imagine Dragons. O festival, que ocorre em dois finais de semana, nos dias 13, 14 e 15 de setembro e também 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro, recebe o cantor britânico em 19 de setembro e a banda norte-americana, no dia 14.