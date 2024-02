O cantor Jão comemorou com um superbeijo a realização do segundo show da sua Superturnê, que lotou o estádio Allianz Parque, nesse domingo (21), em São Paulo. Ao final da apresentação da música Alinhamento Milenar, ele desceu do palco para cantar junto dos fãs e aproveitou para beijar Pedro Tófani, seu sócio e diretor criativo, que assistia ao show daquela localização.