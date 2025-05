Morre quinto jovem envolvido em acidente na RS-404, em Rondinha

Gol em que estavam os amigos bateu de frente com um ônibus.

Morreu o quinto ocupante de um Gol envolvido em acidente em Rondinha, no norte do Estado, no último domingo (11) na RS-404. Natanael Antonio Marques, 23 anos, estava internado em um hospital de Passo Fundo, mas não resistiu e morreu na tarde de terça-feira (13).