Eu me tornei jornalista porque queria ser jornalista de rock. Lia as revistas e, nossa, como queria escrever sobre aquelas bandas, contar como foram os shows, comentar os discos. Sou jornalista há 27 anos e o que menos fiz foi escrever sobre música. Resenhei espetáculos pontuais e entrevistei alguns artistas, mas fugi até mesmo (ou sobretudo) dos shows que mais me marcaram a ferro em brasa, como Wilco e Nick Cave. Mas quando Robert Smith surgiu no palco da Antel Arena, no dia 27, em Montevidéu, todo vestido de preto e com uma camiseta homenageando a cidade, algo se moveu no firmamento das minhas emoções.