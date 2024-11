Nas redes sociais Notícia

Ana Paula Minerato assume autoria de ofensas contra Ananda e pede desculpas

Apresentadora admitiu a autoria das falas de cunho racista contra a cantora do grupo Melanina Carioca. No relato, afirmou que viveu uma relação abusiva com o cantor KT Gomez no passado, o que teria contribuído para o episódio

26/11/2024 - 17h07min