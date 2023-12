O Sepultura anunciou, nesta sexta-feira (8), que a turnê de 40 anos será a última da banda. A despedida do grupo de metal terá início em 1º de março de 2024, com apresentação em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, o show derradeiro ocorrerá em 21 de março, no Auditório Araújo Vianna.