A cantora Priscilla, que recentemente abandonou o sobrenome Alcântara para viver uma nova era em sua carreira artística, tem feito a transição do gospel ao pop e enfrentado o julgamento do público evangélico. Aos 27 anos, a artista, que recentemente lançou a música Quer Dançar em parceria com o Bonde do Tigrão, garantiu que segue religiosa em entrevista à revista Quem publicada nesta sexta-feira (8).