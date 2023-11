Priscilla abandonou o sobrenome Alcântara para viver uma nova era em sua carreira artística. Além da mudança na assinatura, a cantora de 27 anos repaginou o visual (apareceu com os cabelos curtinhos e vermelhos no GP da Fórmula 1 no final de semana), causando alvoroço entre os fãs. Em entrevista à revista Quem, publicada nesta quarta-feira (8), ela explicou o significado por trás das novidades.