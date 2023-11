Foi em 1994 que a banda gaúcha Nenhum de Nós subiu ao palco do Theatro São Pedro (TSP) pela primeira vez para apresentar e gravar o seu show acústico. Na época, segundo o guitarrista Carlos Stein, foi uma aposta arriscada e gerou uma certa dúvida no público. Porém, o quinteto driblou a desconfiança e o chute de fora da área, meio sem ângulo, foi um golaço. O tradicional templo cultural do Rio Grande do Sul receberia o time para partidas históricas mais 99 vezes — e contando.