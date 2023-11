Após cinco anos em pisar em solo brasileiro, a atriz e cantora Dulce Maria desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na manhã desta quarta-feira (8). A integrante do grupo RBD — fenômeno adolescente do início dos anos 2000 —, chega ao país para a turnê de reencontro Soy Rebelde Tour, em que se reunirá com os ex-colegas de elenco Anahí, Maite, Christian e Christopher para cumprir uma agenda de oito shows.