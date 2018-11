Fora do eixo Porto Alegre recebe festival com 12 nomes que mostram diferentes origens e vertentes do rap brasileiro Dono do hit "Te Amo Disgraça", Baco Exu do Blues, entre outros artistas, se apresenta nesta sexta-feira (8), no Pepsi on Stage, dentro do Rap in Cena Festival, apontado como o maior evento dedicado ao hip hop do sul do Brasil