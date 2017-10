Nomes da música brasileira se reuniram na tarde desta terça-feira (24), no estádio Passo D'areia, para disputar mais uma edição do Gre-Nal dos artistas. A partida integra a programação da 13ª Festa Nacional da Música, evento iniciado no último domingo (22) e que ocorre até a próxima quarta (25) em Porto Alegre.

No quesito fama, o time colorado levou ampla vantagem. A equipe vermelha foi a campo com nomes como Japinha (baterista do CPM22), Ivo Meirelles, Dodô (vocalista do Pixote) e Ice Blue (dos Racionais MCs). O banco de reservas contava ainda com o luxuoso reforço de Gabriel, O Pensador. Do lado azul, destacava-se a presença do músico catarinense Nego Joe, gremista de coração.

Com a bola rolando, as estrelas coloradas começaram melhor. Não demorou para Japinha abrir o placar e, poucos minutos depois, encontrar Paloma, atleta da equipe feminina do Internacional, que driblou a goleira adversária e fez 2 a 0. Os gremistas reagiram e conseguiram ir para o intervalo com uma desvantagem de 3 a 2 – o terceiro gol colorado foi anotado por André Marinho, enquanto Nego Joe e Luiz Henrique diminuíram para os tricolores. Na segunda etapa, o Grêmio conseguiu a virada com a ajuda das atletas Karina e Dé Silveira. A igualdade voltou ao placar com o gol marcado por Luana.

No final, com o empate em 4 a 4, a tarde valeu mesmo para celebrar e divertir os cerca de 200 fãs que doaram um quilo de alimento não perecível e curtiram a tarde vendo alguns de seus ídolos de perto.