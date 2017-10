Anitta e Pabllo Vittar em cena do clipe "Sua Cara"

Transmitido a partir das 22h desta terça-feira (24), o Prêmio Multishow 2017 traz, além das premiações para os melhores artistas brasileiros, os principais shows do ano apresentados ao vivo. A grande atração da noite é a performance que vai reunir Pabllo Vittar , Anitta e o DJ norte-americano Diplo.

Elas devem cantar, ao lado do gringo, o sucesso Sua Cara, que já ultrapassou 240 milhões de visualizações no YouTube. Além do trio, devem passar pelo palco da premiação Anavitória, Criolo, Karol Conka, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Matheus & Kauan, Kevinho, Guimê, Ludmilla e Simone & Simaria.