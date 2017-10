Lançada no dia 19, a música teve cerca de 1, 4 milhão de visualizações no YouTube em apenas cinco dias. Em passagem por Porto Alegre para participar da Festa Nacional da Música , o cantor deu uma entrevista nesta terça-feira (24) ao programa Timeline , da Rádio Gaúcha, e informou que cada canção do novo disco deverá ser lançada individualmente na internet.

O lançamento de Tô Feliz (Matei o Presidente) 2 em uma situação de polarização política fez com que Gabriel fosse questionado sobre não ter feito a versão atualizada em outros momentos, como quando Dilma Rousseff era presidente. De acordo com o cantor, a segunda versão foi inspirada no decreto de Michel Temer que autorizava a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), área de preservação ambiental na Amazônia — medida posteriormente abandonada pelo mandatário do governo.