CPM 22 Cristina Sá / Divulgação

Entre hoje e amanhã, a 13ª edição da Festa Nacional da Música reúne, em Porto Alegre, representantes dos mais variados gêneros musicais do Brasil para shows e debates. A abertura oficial do evento estava prevista para o dia 12 de outubro, mas, por conta da chuvarada na Capital, a festa só começou no dia 14, com a apresentação, no Parque Redenção, de bandas consagradas do rock gaúcho, como Comunidade Nin-Jitsu e Acústicos & Valvulados, além de nomes novos selecionados pelo Instituto Estadual de Música (IEM). Antes sediada em Canela, é o segundo ano consecutivo que a Festa Nacional da Música é realizada na capital gaúcha, no Hotel Plaza São Rafael.

– Ao trazer para Porto Alegre, traçamos um objetivo diferente do que se fazia em Canela. Era um evento mais restrito entre artistas, além de só durar três dias. Decidimos mudar o foco para levar o maior número de espetáculos ao maior público possível, além de botar a música na rua – explica Fernando Vieira, organizador da Festa Nacional da Música.

No evento, já foi realizada a programação denominada Cidade da Música, que levou gratuitamente variados grupos e artistas do Estado para diferentes pontos da Capital – como o 2º Festival de Bandas Marciais, no dia 15, na Redenção, e a Descida da Borges com escolas de samba, na última sexta-feira. Pela Festa da Música, o Festival Promessas levou, domingo, artistas gospel ao Anfiteatro Pôr do Sol. Para Fernando, a principal característica do evento sempre foi a de promover a diversidade musical do Brasil.

– A ideia é destacar a democratização da música, como ela se posiciona no nosso país. Cada Estado tem uma característica especial. Sempre buscamos a variedade de estilos, além de possibilitar um grande encontro anual de toda a classe musical brasileira. Não só artistas, mas também compositores, autores e entidades representativas – destaca o organizador.

Fernando ressalta que, além da confraternização, a festa promove debates e discussões de interesse do setor:

– Nós tivemos algumas conquistas muito importantes tratadas dentro do evento e levadas adiante. Foi assim com a PEC da Música (iniciativa para que a produção musical brasileira tenha imunidade tributária). Foi com ela que conseguimos destravar o Vale Cultura, que não andava. A cada ano, há discussões de vários estilos que procuramos colocar na pauta.

Além dos painéis desta segunda-feira (confira programação no quadro abaixo), a noite será de premiações na Festa Nacional da Música. Em cerimônia para convidados no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, a partir das 22h, serão homenageados os grupos CPM22 e Sorriso Maroto e artistas como Joelma, Bruna Karla, Ângela Márcia, Amado Batista, Délcio Tavares, o produtor musical Eduardo Pepato, o apresentador de TV Serginho Groisman, o diretor da Central Globo de Programação Amauri Soares, entre outros nomes ligados à música brasileira.

Terça-feira, será realizado no Estádio do São José, às 16h, o Gre-Nal dos Artistas com entrada franca – recomenda-se a doação de 1 kg de alimento não perecível. E o Auditório Araújo Vianna, das 18h às 20h, será montado o Palco Festa da Música, em parceria com a Rádio Farroupilha. Com ingresso gratuito, o público poderá assistir a shows de atrações locais e nacionais. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, entre as atrações estão o grupo Bom Gosto, Dodô (Pixote), MC Jean Paul, Mumuzinho, Zueira e Arlindinho.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (23/10)

Das 10h30 às 13h – Painel Música Gospel: Vale gravar CD ou agora é só streaming?

Mediador: Fabinho Vargas. Painelistas: Eli Soares (cantor), Pregador Luo (cantor), Regis Danese (cantor), Michael Sullivan (cantor e compositor), Bruna Karla (cantora) e representantes do Ecad, do Spotify e do Deezer. No Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514). Entrada franca.

Das 15h às 17h – Palestra: O Ecad na Era do Streaming

No estande do Ecad no Hotel Plaza São Rafael. Evento para convidados.

15h – Ninho da Criação

Os compositores mostram as origens de suas canções e seus processos criativos. Apresentação da cantora Gisa Nunez. No Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael. Entrada franca.

17h – Abertura do Congresso Nacional da Música

Debates e informações sobre a programação da Festa Nacional da Música. Presença confirmada do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.No Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael. Evento para convidados.

22h- Shows e homenagens

No Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael. Evento para convidados.

TERÇA-FEIRA (14/10)

10h – Painel RS Music Market – O Mercado da Música no Rio Grande do Sul: Futuro e Desafios

Painelistas: Mari Martinez (Marquise 51), Marcelo Fruet (produzindomúsica.com), Afonso Lima (Mais Shows), Silvia Carvalho (UFRGS), Juli Baldi (Bananas Music Branding) e Cida Pimentel (Instituto Estadual da Música). No Hotel Plaza São Rafael. Entrada franca.

16h – Gre-Nal dos Artistas

No Estádio do Esporte Clube São José (Padre Hildebrando, 1.100). Entrada franca, mas pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível.