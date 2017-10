A Avenida Borges de Medeiros estará bloqueada para a realização da Descida da Borges e da Festa Nacional da Música nesta sexta-feira (20), das 20h à meia-noite. O evento ocorre em Porto Alegre até o dia 25, com shows gratuitos espalhados por palcos em pontos estratégicos, como o Largo Glênio Peres, a Redenção e o Anfiteatro Pôr do Sol.

O bloqueio na Borges de Medeiros será entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua dos Andradas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará a transferência do terminal de lotações que fica nesse trecho para um local isolado da via. São esperadas 25 mil pessoas no evento.