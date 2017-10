Grupo de forró Falamansa foi homenageado e se apresentou na cerimônia André Feltes / Especial

O Centro de Eventos do Plaza São Rafael recebeu grandes nomes da música brasileira na noite desta segunda-feira (23) para a cerimônia de premiação da 13ª Festa Nacional da Música, evento que ocorre na Capital desde domingo (22), pelo terceiro ano consecutivo. A solenidade homenageou artistas, jornalistas e marcas ligadas à indústria musical.

Aproximava-se das 22h e cerca de 50 pessoas encaravam os 16ºC o vento gelado na Avenida Alberto Bins para tentar tirar uma foto com os ídolos que cruzavam o tapete vermelho que ligava o hotel e o salão onde ocorria a festividade. Entre os nomes mais aguardados, estava a cantora Joelma, ex-vocalista da banda Calypso – o grupo acabou após sua separação com o ex-marido Chimbinha, guitarrista da banda.

– Eu não sabia que era tão querida pelo público gaúcho, ainda mais agora com a minha carreira solo. Cheguei no aeroporto e tinha um grupo de fãs me esperando, fiquei bem surpresa. É muito gostoso quando a gente chega em um lugar que não se apresenta muito e é recebido desta forma – comemora a cantora, uma das homenageadas da noite.

Joelma foi um dos nomes mais celebrados pelo público André Feltes / Especial

Mais acostumado com o público gaúcho, a banda Fresno, surgida em Porto Alegre no início dos anos 2000, também marcou presença na noite. Vavo, guitarrista do grupo desde a formação original, enaltece a oportunidade de encontrar amigos artistas de outros estilos, que não consegue encontrar durante a rotina de shows.

– O Dodô (vocalista do Pixote) é um cara que eu nunca tenho a oportunidade de encontrar, assim como várias pessoas que estão aqui e a gente nunca consegue ver.

Dodô corrobora.

– É a Disneylândia da música – brinca – aqui tem de tudo. Gente do hip-hop, do pagode, do rock, do forró. É sempre um prazer muito grande participar. Nós estamos comemorando 25 anos de Pixote e esta é a sétima vez que marcamos presença. No ano retrasado fomos homenageados e foi uma emoção muito grande.

Dodô, do Pixote, comemora a oportunidade de encontrar amigos André Feltes / Especial

A diversidade destacada por Dodô é comprovada na lista de homenageados, que contou com artistas do gospel (com a cantora Bruna Karla) ao brega de Arnaldo Batista. Abaixo, confira todos os homenageados na Festa Nacional da Música de 2017.

Serginho Groisman (apresentador de TV)

CPM22 (grupo musical)

Joelma (cantora)

Falamansa (grupo musical)

Amauri Soares (jornalista e diretor da Central Globo de Programação)

Eduardo Pepato (produtor)

Sorriso Maroto (grupo musical)

Rappin Hood (cantor)

Claudio Mello (empresário musical)

Delcio Tavares (cantor)

Amado Batista (cantor)

Bruna Karla (cantora gospel)

Ângela Márcia (cantora)

Gustavo Victorino (músico e jornalista)

Harman do Brasil (empresa de equipamentos de áudio)

A programação da Festa Nacional da Música segue até quarta-feira (25). Confira todas as atrações em festanacionaldamusica.com.br.