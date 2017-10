Nos últimos dias, mais de 30 vítimas relataram terem caído no golpe

A produtora Eventim, responsável pela organização do show da banda britânica Coldplay em Porto Alegre, disponibilizou um serviço de verificação dos bilhetes na 20ª delegacia de Polícia da Capital. A ação é realizada após o registro de mais de 30 casos de vítimas com ingressos falsos nos últimos dias.

Quem comprou ingresso e tem dúvidas sobre a autenticidade dos bilhetes, deve procurar a 20ª DP, na Avenida Icaraí, 708, bairro Cristal. Dois funcionários da produtora estão no local aferindo as entradas. Caso os bilhetes sejam falsos, é possível fazer o boletim de ocorrência na própria delegacia de Políca Civil. Os funcionários estiveram no local até o meio-dia desta terça-feira, voltarão entre 14h e 17h e na quarta-feira entre 9h e 12h e entre 14h e 17h.