Celeste Juchem subiu ao palco durante a música "Birthday", no show de Paul McCartney no Beira-Rio Facebook / Reprodução

A ortodontista Celeste Juchem acordou sem voz neste sábado (14) — e não poderia ser diferente. Ela foi uma das quatro fãs escolhidas para subir ao palco durante o show da turnê One in One, de Paul McCartney, em Porto Alegre. A gaúcha de 38 anos, moradora de São Sebastião do Caí, é fã antiga dos Beatles e na noite desta sexta-feira (13) realizou um de seus maiores sonhos: chegar o mais perto possível de Macca.

O que pode parecer sorte para alguns fãs é, na verdade, resultado de muita dedicação. Este foi o 12º show de Paul que Celeste participa. Em todos, sempre chega cedo o suficiente para garantir um lugar na grade. Nesta sexta não foi diferente: ela e mais três amigas de São Paulo chegaram ao Beira-Rio ainda antes das 14h. Trajavam roupas coloridas que remetiam ao álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e levavam cartazes. Esse, por sinal, tem sido o uniforme oficial das garotas desde que se encontraram usando as mesmas fantasias, por acaso, em um show do ex-Beatle em Goiânia, no ano de 2013.

— Ele sempre presta atenção nos shows e nos reconhece por causa das roupas. Durante a passagem de som de ontem ele disse "look at the Sgt. Pepper's Girls!", e isso já nos deu esperança de que talvez nos chamasse para o palco — conta. ainda eufórica.

A certeza só veio quando o chefe de segurança de Paul — figura já conhecida desse grupo de fãs mais dedicado — entregou o setlist para um dos membros do staff que estava próximo das meninas e sinalizou que, após determinada música, elas deveriam subir ao palco. Foi assim que Celeste e as amigas acabaram acompanhando a performance de Helter Skelter direto dos bastidores.

A partir do topo, em sentido horário, Celeste Juchem e as amigas paulistas Daniela Onça, Regi Skelter e Gabriela Pine Facebook / Reprodução

Logo depois, Paul perguntou quem estava de aniversário naquele dia e dedicou a canção Birthday aos fãs. Disse também que traria algumas pessoas especiais para dançarem para o público. Foi nesse momento que Macca convidou as Sgt. Pepper's Girls ao palco. Durante a apresentação das garotas no microfone, uma saia justa: ao dizer que eram de São Paulo, uma vaia moderada tomou conta do Beira-Rio. Nada que Sir Paul não tirasse de letra, corrigindo logo após a primeira menina dizer seu nome e seu Estado "ah, você quis dizer que é de Porto Alegre, certo?". As risadas e aplausos só elevaram o clima da noite.

Celeste foi a última a falar no microfone e ratificou: "sou gaúcha!". Entre beijos e abraços, Paul e as garotas se divertiram no palco, mostrando o quanto o ex-Beatle se dedica, cada vez mais, a proporcionar experiências únicas a seus fãs. Além de caprichar no português durante a passagem das músicas — Paul falava frases longas e que contextualizavam a escolha das canções —, tentou ao máximo passar ao público a sensação de gratidão por eles estarem ali, prestigiando seu trabalho.

— Sou uma fã de rock'n'roll. Quem me conhece sabe que trabalho para isso: ir em shows que amo. Desde a adolescência sou completamente louca por Beatles e Ramones. Cheguei no Beira-Rio querendo um autógrafo, mas ganhei muito mais. Abraçar e beijar Paul foi a realização de um sonho — diz Celeste.

Sgt. Pepper's Girls já coladas na grade do show no Beira-Rio, ainda antes da abertura dos portões para o público geral Facebook / Reprodução