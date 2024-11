O poder da literatura ao refletir as complexidades das relações familiares será tema de uma conversa entre Gabriela Leal e Clara Corleone, que estará lançando o livro Rosa e Violeta nesta quinta-feira (14) na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. O encontro ocorrerá a partir das 17h30min, no Auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz.