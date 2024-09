As filas gigantescas para entrar nos pavilhões do Distrito Anhembi e os ingressos esgotados para o primeiro final de semana provam que a Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um dos grandes eventos da América Latina para quem gosta de literatura. E de todo tipo. A programação contempla do fenômeno pop ao escritor mais cult e premiado. Aqui, quem escreve e vende livros é tratado como estrela.