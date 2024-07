Clube de livros sediado em Porto Alegre completa 10 anos incentivando as pessoas a ler mais

Já seria desafiador o suficiente abrir um negócio focado em literatura em um país em que 48% da população não lê e 31% nunca comprou um livro, segundo a última edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2020). Mas a TAG – Experiências Literárias foi além. Reavivou um modelo que parecia coisa do passado, extinto junto com o fim do Círculo do Livro, mas com a inovadora ideia de que o assinante, em vez de escolher sua próxima leitura no catálogo, receberia em casa um título surpresa a cada mês. Faz 10 anos que a ousadia vem colhendo frutos.