Diante das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, internautas passaram a relembrar nas redes sociais o poema Reminiscências, do poeta gaúcho Mario Quintana, de 1948. Lançado sete anos após as inundações que assolaram Porto Alegre, em 1941, a obra apresenta um testemunho do autor, semelhante ao que está sendo vivido na atualidade.