Uma edição do livro Bonequinha de Luxo coberta com mil diamantes está à venda em Nova York por US$ 1,5 milhão (o equivalente a R$ 7,6 milhões) para marcar o centenário de nascimento de seu autor, o mestre norte-americano do novo jornalismo Truman Capote (1924-1984). A cópia está exposta na Feira Internacional do Livro Antigo de Nova York, no coração de Manhattan.