O tema é quase proibido e preenche o leitor de sensações ruins. O novo livro da escritora mineira Maria Esther Maciel já seria indigesto se o personagem violento do âmbito doméstico fosse o homem, como o pai ou o marido. Essa Coisa Viva desarranja as peças de um núcleo familiar de quatro pessoas e ataca um dos conceitos mais firmes, idealizados e celebrados através dos tempos: o do amor materno. É a mãe a personagem que agride, física e psicologicamente, a filha. A literatura tem profusão de enredos sobre essa relação, com dramas variados, mas é raro que um romance se ocupe de uma genitora que não presta.