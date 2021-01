Coração selvagem Livro mostra caminhos percorridos por Belchior antes da morte Em "Viver É Melhor Que Sonhar - Os Últimos Caminhos de Belchior", que entra em pré-venda neste mês de janeiro, jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti refazem o final de vida nômade do cantor cearense, encontrado morto no Rio Grande do Sul em abril de 2017