Quem gosta de ler, escrever ou de qualquer outra atividade relacionada a livros pode aproveitar as oficinas oferecidas ao longo da programação da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre , que ocorre entre 1 e 19 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro da capital. As inscrições para os encontros iniciam nesta quarta-feira (25), a partir das 14h.

São oficinas de escrita criativa, interpretação de textos, declamação, tradução, edição, narração, restauração de livros, entre outras. A programação completa das oficinas pode ser conferida no link oficinas . Todas as atividades são gratuitas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul (Rua Sete de Setembro, 1020), ou pelo e-mail oficinas@camaradolivro.com.br.