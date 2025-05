Jeferson Tenório e Valéria Barcellos são os homenageados da 14ª FestiPoa Literária. Bob Wolfenson e Renata Ledesma / Divulgação

Uma semana para refletir sobre o ato de imaginar, escrever e questionar. Desta terça-feira (13) a domingo (18), a 14ª edição da FestiPoa Literária será realizada em diferentes espaços culturais de Porto Alegre. A entrada é sempre franca, com exceção da apresentação de encerramento (veja a programação ao final da matéria).

Com curadoria assinada pelas poetas Mariam Pessah e Luna Vitrolira, a programação celebra e discute a literatura em mesas-redondas e promove performances poéticas e shows musicais.

O festival trará personalidades da literatura e da música como Criolo, Geni Núñez, Eliane Potiguara, Angélica Freitas, Eliane Marques, Clara Averbuck, Sergio Vaz, Cristal, Patrícia Palumbo, Maria Amélia Teles, Rafa Rafuagi e Antônio Marinho.

Atividades em escolas públicas

Entre as apresentações musicais, Valéria Barcellos subirá ao palco do Espaço Cultural 512, com show do disco Saraval (nesta quinta-feira, dia 15, às 22h, no Espaço Cultural 512), enquanto o renomado pianista de jazz Amaro Freitas tocará no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (domingo, dia 18, às 20h).

A programação ocupará locais como o Salão de Atos e o Centro Cultural da UFRGS, o Instituto Goethe, o Espaço Cultural 512, o bar Venezianos, a Biblioteca Comunitária Girassol, a Livraria Paralelo 30 e o Teatro Simões Lopes Neto.

Comecei a frequentar o festival há muitos anos, como espectador. Receber esse convite me deixou muito feliz e honrado, sendo homenageado com a Valéria, que é uma grande artista. JEFERSON TENÓRIO Escritor, um dos homenageados pela 14ª FestiPoa Literária

A FestiPoa também prevê atividades em escolas das redes públicas estadual e municipal localizadas em Porto Alegre, com visitas de autores e autoras, saraus e bate-papos. De acordo com a organização do evento, a previsão é que esses encontros mobilizem 3 mil estudantes e docentes.

Temas da atualidade

Conforme Luna, a programação foi definida a partir de assuntos urgentes que permeiam a atualidade: autorias negras, mundos indígenas, dissidências sexuais e meio ambiente. Nas mesas de debate serão abordados temas como autoria sapatão, utopias e distopias, mapas reais e ficcionais, narrativas da memória, afetos e mães.

Falando nisso, nesta terça, às 20h, haverá a mesa intitulada "De mãe para filho: Raízes que florescem", que reúne Criolo e Jeferson Tenório com suas respectivas mães — Maria Vilani e Sandra Inês de Souza Tenório — no Salão de Atos da UFRGS. A conversa deve girar em torno da sabedoria ancestral que elas carregam.

Sempre falo que a coisa mais interessante com relação a qualquer homenagem que uma pessoa trans recebe é conseguir ver o nome dela como homenageada, e não numa lápide VALÉRIA BARCELLOS Multiartista, homenageada pela 14ª FestiPoa Literária

Luna destaca que houve uma preocupação da curadoria em trazer vozes que estejam relacionando a sua literatura com temas trabalhados pela edição do festival, assim como assuntos que podem ser expandidos em debate.

— A ideia é trazer com mais força essa amplitude de vozes. Assim como já foi feito no FestiPoa com as autorias negras, queremos promover a partir de agora com as autorias indígenas também, para trazer esse protagonismo — explica a curadora.

Nesse sentido, o festival traz nomes como a escritora e ativista indígena guarani Geni Núñez, a escritora Eliane Potiguara e a cacica guarani Kerexu Takuá.

Homenagens a Tenório e Valéria

Tendo o escritor José Falero como anfitrião do evento, a 14ª FestiPoa Literária homenageia o escritor Jeferson Tenório e a multiartista Valéria Barcellos. Luna sublinha:

— Estamos falando de duas autorias negras. Uma multiartista que é trans e um cara que, além de ser um grande autor, é um grande militante das questões de educação. Duas pessoas que têm movimentações artística e política muito fortes.

Tenório destaca que o FestiPoa faz parte de sua trajetória e do calendário cultural de Porto Alegre:

— Comecei a frequentar o festival há muitos anos, como espectador. Receber esse convite me deixou muito feliz e honrado, sendo homenageado com a Valéria, que é uma grande artista.

Valéria também se sente honrada pela homenagem com Tenório. Ela ressalta que ainda é "iniciante" na literatura, pois lançou seu primeiro livro, Transradioativa, em 2020. Porém, frisa:

— Sempre falo que a coisa mais interessante com relação a qualquer homenagem que uma pessoa trans recebe é conseguir ver o nome dela como homenageada, e não numa lápide.

Multiartista "por imposição"

No FestiPoa, Valéria lançará seu novo livro, Musos. A premissa da obra é subverter o sistema machista que costuma colocar mulheres — cis e trans — em lugar de objetificação na arte, trazendo homens homenageados em poemas intercalados com fotos de suas axilas.

Ela também integrará a mesa "Travessias e (auto)ficções", com Tenório e Falero, realizará o já mencionado show Saraval (disco lançado no ano passado) e participará da apresentação de Amaro Freitas. Também está ensaiando para um musical e se prepara para lançar filme neste ano.

Com tantas frentes em que atua, Valéria se descreve como multiartista "por imposição":

— Eu não me via nesses espaços. Não me via na literatura, na arte, na música, nem na atuação. Tive que fazer algo para me impor nesses lugares. E também para abrir uma porta. As pessoas precisam ter essa materialização do objetivo, para que outras também se vejam, e as coisas aconteçam.

Programação da 14ª FestiPoa Literária

Todos os eventos são gratuitos, exceto o show de Amaro Freitas, que está com ingressos à venda (veja detalhes ao final).

Nesta terça-feira (13)

18h - Mesa Travessias e (auto)ficções — Com Jeferson Tenório, Valéria Barcellos e José Falero. Mediação: Adriana Couto. Participações especiais: Helena Meireles e Negra Jaque. Salão de Atos da UFRGS

Com Jeferson Tenório, Valéria Barcellos e José Falero. Mediação: Adriana Couto. Participações especiais: Helena Meireles e Negra Jaque. Salão de Atos da UFRGS 20h - Mesa 1: De mãe para filho: Raízes que florescem — Com Maria Vilani, Sandra Inês de Souza Tenório, Criolo e Jeferson Tenório. Mediação: Luna Vitrolira. Salão de Atos da UFRGS

Quarta-feira (14)

17h - Mesa 2: Descolonizando os afetos na literatura contemporânea: Outras formas de cura e liberdade — Com Geni Núñez e Clara Averbuck. Mediação: Bruna Santiago e Alice Souto. Centro Cultural UFRGS (Sala Jacarandá, 3º andar)

Com Geni Núñez e Clara Averbuck. Mediação: Bruna Santiago e Alice Souto. Centro Cultural UFRGS (Sala Jacarandá, 3º andar) 18h30min às 20h30min - Atividade para crianças: Leituras de livros de Eliane Potiguara e autoras indígenas — Mediação de leitura: Joseane Menezes Marcílio e Maria Heloisa da Rosa, bibliotecárias da Biblioteca Comunitária Girassol. Biblioteca do Instituto Goethe

Mediação de leitura: Joseane Menezes Marcílio e Maria Heloisa da Rosa, bibliotecárias da Biblioteca Comunitária Girassol. Biblioteca do Instituto Goethe 19h - Mesa 3: Autorias sapatão: Tema ou existências? — Com Angélica Freitas e Marilia Floôr Kosby. Mediação: Dani Langer. Auditório do Instituto Goethe

Com Angélica Freitas e Marilia Floôr Kosby. Mediação: Dani Langer. Auditório do Instituto Goethe 20h15min - Cacica Kerexu Takuá apresenta o Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul — No Auditório do Instituto Goethe

— No Auditório do Instituto Goethe 20h30min - Mesa 4: Quando as árvores contam e cantam — Diálogo entre Carola Saavedra e Eliane Potiguara. Mediação: Ana Dos Santos. Auditório do Instituto Goethe

Quinta-feira (15)

14h - Encontro literatura e educação — Com Cristal, Jeferson Tenório e Sergio Vaz. Mediação: Jorge Fróes. Atividade fechada para escolas públicas. Informações: festipoaliteraria@gmail.com. Salão de Atos da UFRGS

Com Cristal, Jeferson Tenório e Sergio Vaz. Mediação: Jorge Fróes. Atividade fechada para escolas públicas. Informações: festipoaliteraria@gmail.com. Salão de Atos da UFRGS 18h30min - Mesa 5: Eisejuaz - Literatura fora da caixa — Com Mariana Sanchez e Liliam Ramos. Mediação: Julia Dantas. Salão de Atos da UFRGS (Sala 2)

Com Mariana Sanchez e Liliam Ramos. Mediação: Julia Dantas. Salão de Atos da UFRGS (Sala 2) 20h - Mesa 6: Distopia e utopia em disputa: Entre o novo realismo e a ficção científica — Com Jeferson Tenório e Taiasmin Ohnmacht. Mediação: Lilian Rocha. Salão de Atos da UFRGS (Sala 2)

Com Jeferson Tenório e Taiasmin Ohnmacht. Mediação: Lilian Rocha. Salão de Atos da UFRGS (Sala 2) 20h30min - Lançamentos de livros da coleção Poesiatem, do Estúdio MAR — Com Roberta Fofonka (MULA), Alex de Cassio (Plexos Nervosos Amornados e Coloridos) e Gal Freire (Faquiresa). Mediação: Fernanda Vivacqua. Espaço Cultural 512

Com Roberta Fofonka (MULA), Alex de Cassio (Plexos Nervosos Amornados e Coloridos) e Gal Freire (Faquiresa). Mediação: Fernanda Vivacqua. Espaço Cultural 512 21h30min - Recital METAPOEMA, de Antonio Marinho — No Espaço Cultural 512

— No Espaço Cultural 512 22h - Show Saraval, de Valéria Barcellos — No Espaço Cultural, 512

Sexta-feira (16)

18h30min - Mesa 7: Narrativas da memória — Com Eliane Marques, Luna Vitrolira e Marcelino Freire. Mediação: Jorge Pereira. Auditório do Instituto Goethe

Com Eliane Marques, Luna Vitrolira e Marcelino Freire. Mediação: Jorge Pereira. Auditório do Instituto Goethe 20h - Mesa 8: Entre mapas reais e ficcionais: Como a língua e a literatura constroem e ressignificam imaginários sobre os territórios — Com Sergio Vaz e Antonio Marinho. Mediação: Marcelino Freire. Auditório do Instituto Goethe

— Com Sergio Vaz e Antonio Marinho. Mediação: Marcelino Freire. Auditório do Instituto Goethe 21h30min - Lançamento do livro Musos, de Valéria Barcellos — No Venezianos Pub

Sábado (17)

11h - Sarau Marginal — Conceito Arte convida Sergio Vaz, na Biblioteca Comunitária Girassol

- Sarau Marginal — Conceito Arte convida Sergio Vaz, na Biblioteca Comunitária Girassol 15h - Lançamento e sessão de autógrafos de O Diálogo com os Ossos e A Engenheira da Memória, de Pedro Carrano, na Livraria Paralelo 30

- Lançamento e sessão de autógrafos de O Diálogo com os Ossos e A Engenheira da Memória, de Pedro Carrano, na Livraria Paralelo 30 16h - Lançamento e sessão de autógrafos de Na Saúde e na Doença, de Olavo Amaral, na Livraria Paralelo 30

Lançamento e sessão de autógrafos de Na Saúde e na Doença, de Olavo Amaral, na Livraria Paralelo 30 18h - Mesa 9: Literatura de autorias não binárias: Escrevendo fora das curvas — Com Cris Judar, Tom Grito e Mariam Pessah. Espaço Cultural 512

— Com Cris Judar, Tom Grito e Mariam Pessah. Espaço Cultural 512 19h30min - Mesa 10: Trajetórias e encruzilhadas: Vivendo de arte — Com Amaro Freitas, Negra Jaque e Rafa Rafuagi. Espaço Cultural 512

Com Amaro Freitas, Negra Jaque e Rafa Rafuagi. Espaço Cultural 512 20h30min - Lançamento e sessão de autógrafos de Flores da Batalha, de Sergio Vaz. Espaço Cultural 512

21h30min - Sarau Peixe Voador, com Patricia Palumbo — Convidados: Cristal, Sergio Vaz e Tom Grito. Espaço Cultural 512

Convidados: Cristal, Sergio Vaz e Tom Grito. Espaço Cultural 512 23h - DJs Posada e ricktocadisco — No Espaço Cultural 512

Domingo (18)

20h - Show Y’Y, de Amaro Freitas —Com participações de Luna Vitrolira e Valéria Barcellos. No Teatro Simões Lopes Neto. Ingressos para o show pelo site.

