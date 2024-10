Espetáculo para bebês é cancelado em Ivoti após ser acusado de "doutrinação"

Previsto para ser realizado no último domingo (29), na programação cultural da 41ª Feira do Livro de Ivoti, no Vale do Sinos, o espetáculo Cuco – A Linguagem dos Bebês no Teatro foi cancelado pela prefeitura às vésperas da apresentação. Segundo Mário de Ballentti, diretor artístico da Cia Caixa do Elefante (grupo responsável pela montagem), não houve um motivo concreto informado para o cancelamento, mas ele aponta que houve uma campanha de desinformação.