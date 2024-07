O ator Marco Nanini apresentou o espetáculo Traidor sentado em uma cadeira de rodas na noite de quinta-feira (4), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo (SP). O artista de 76 anos explicou ao público no início da sessão que passou por uma cirurgia por conta de uma lesão no joelho e segue com problemas de locomoção enquanto se recupera.