Em clima de casa noturna, peça "Kassandra" transforma o mito em uma mulher trans

A diretora teatral Adriane Mottola é admiradora do trabalho do dramaturgo franco-uruguaio Sergio Blanco desde que assistiu a uma montagem de A Ira de Narciso no festival Santiago a Mil, no Chile, em 2015. Arrebatada, começou a garimpar outros textos dele, até encontrar Kassandra, pelo qual se apaixonou. Foi necessária uma espera de oito anos para estrear a sua encenação da obra, o que ocorrerá nesta sexta (5), às 20h, no Estúdio Stravaganza, em Porto Alegre (veja detalhes sobre a temporada ao final do texto).