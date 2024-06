Visando o incentivo à classe artística e com o intuito de arrecadar doações às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, 10 espetáculos gaúchos unem-se no mês de junho para a realização do projeto Deu Pra Ti Baixo Astral — Juntos para voltarmos a sorrir. As apresentações ocorrem de 25 a 30 de junho, com atrações para os públicos adulto e infantil.