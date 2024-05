Em cartaz há três anos com o monólogo Velha D+, Fera Carvalho Leite preparava-se para levar o espetáculo que questiona o preconceito contra o envelhecimento da mulher a regiões periféricas de Porto Alegre. O projeto havia sido contemplado com verba do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural (Fumproarte) justamente para descentralizar as apresentações e contemplar públicos que não costumam ir a teatros.